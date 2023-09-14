Рублёв оценил свои выступления на турнирах «Большого шлема» в текущем сезоне 

Российский теннисист Андрей Рублёв дал оценку собственным выступлениям на турнирах серии «Большого шлема» в сезоне-2023.

«Я рад, что на четырёх «Больших шлемах» мне удалось выйти в три четвертьфинала. Конечно, хотелось бы пройти дальше, дойти хотя бы до полуфинала, но три четвертьфинала на четырёх мэйджорах — это пока мой лучший результат. В чём-то я по-прежнему могу прибавить. В физическом плане нужно стать быстрее», – приводит слова 6-й ракетки мира Tennis Majors.

Рублёв является победителем 18 турниров категории ATP. В 2021 году он завоевал Кубок Дэвиса, а в 2014-м выиграл юниорский Открытый чемпионат Франции.