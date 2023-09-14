ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Рублёв оценил свои выступления на турнирах «Большого шлема» в текущем сезоне 

Россиянин становился четвертьфиналистом трёх мэйджоров в этом году. 
14 сентября 2023 23:17
автор: Глеб Шевяков

Российский теннисист Андрей Рублёв дал оценку собственным выступлениям на турнирах серии «Большого шлема» в сезоне-2023.

«Я рад, что на четырёх «Больших шлемах» мне удалось выйти в три четвертьфинала. Конечно, хотелось бы пройти дальше, дойти хотя бы до полуфинала, но три четвертьфинала на четырёх мэйджорах — это пока мой лучший результат. В чём-то я по-прежнему могу прибавить. В физическом плане нужно стать быстрее», – приводит слова 6-й ракетки мира Tennis Majors.

Рублёв является победителем 18 турниров категории ATP. В 2021 году он завоевал Кубок Дэвиса, а в 2014-м выиграл юниорский Открытый чемпионат Франции.

источник: Tennis Majors
Потапова не смогла выйти в полуфинал турнира в Сан-Диего, проиграв Софии Кенин
Потапова не смогла выйти в полуфинал турнира в Сан-Диего, проиграв Софии Кенин
Матч длился 1 час 18 минут.
14.09.2023 23:02
Теннис
автор: Максим Скороходов
Александрова и Соснович не смогли выйти в полуфинал парного разряда в Сан-Диего
Встреча длилась один час и 12 минут.
14.09.2023 08:45
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего, обыграв Жабер
Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего, обыграв Жабер
Уроженка Саратова нанесла поражение седьмой ракетке мира.
14.09.2023 08:16
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Дмитрий Турсунов стал тренером Вероники Кудерметовой
Дмитрий Турсунов стал тренером Вероники Кудерметовой
Специалист работает с россиянкой с US Open.
13.09.2023 21:30
Теннис
автор: Денис Владимиров
Даниил Медведев снялся с турнира UTS во Франкфурте
Россиянин устал после US Open.
13.09.2023 20:13
Теннис
автор: Денис Владимиров
Зверев рассказал, кто является легендой спорта
Теннисист оценил своего коллегу.
13.09.2023 17:53
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Джокович расплакался на встрече с болельщиками в Белграде после победы на US Open
Джокович расплакался на встрече с болельщиками в Белграде после победы на US Open
В финальном матче серб обыграл Даниила Медведева.
13.09.2023 13:24
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Виктор Янчук: реакция Путина на успех Медведева поспособствует развитию тенниса в России
Недавно Даниил добрался до финала US Open.
13.09.2023 09:09
Теннис
автор: Тимур Пацюк
Россиянка Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Осаке
Анна осталась последней представительницей РФ в Японии.
13.09.2023 08:43
Теннис
автор: Тимур Пацюк
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.