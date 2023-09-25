Хачанов победил Корду и вышел в финал турнира в Чжухае, где может сыграть с Карацевым

Российский теннисист Карен Хачанов в двух сетах оказался сильнее представителя США Себастьяна Корды в полуфинале турнира ATP в Чжухае (Китай). Игра завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу 15-й ракетки мира.

Хачанов три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. В активе Корды - девять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брей-пойнта из шести.

За победу в соревновании Хачанов поборется с лучшим из пары Ёсихито Нисиока (Япония) - Аслан Карацев (Россия).