Российский теннисист Шевченко заменит Борну Чорича на «Мастерсе» в Шанхае

Российский теннисист Александр Шевченко (85-я ракетка мира) заменит хорвата Борну Чорича (26-й номер рейтинга ATP) на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Ранее Чорич из-за травмы снялся с турнира категории ATP-250 в Астане (Казахстан). А Шевченко накануне, 27 сентября, вышел во второй круг турнира в столице Казахстана. Его следующим соперником в Астане станет серб Хамад Меджедович (120-й номер мирового рейтинга).

«Мастерс» в Шанхае пройдёт с 4 по 15 октября. Три прошлых розыгрыша турнира были отменены из-за пандемии коронавируса. В 2019 году победителем соревнований в Шанхае стал российский теннисист Даниил Медведев.