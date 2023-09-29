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Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Токио, обыграв Александрову

Встреча соотечественниц длилась 1 час и 30 минут.
Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Токио, обыграв Александрову
29 сентября 2023 08:07
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Токио.

Отметим, что 39-летняя спортсменка переиграла свою соотечественницу Екатерину Александрову со счётом 6:2, 7:5.

Анастасия десять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов.Екатерина совершила пять эйсов и семь двойных ошибок. Александроа реализовала один из пяти брейк-пойнтов.

Соперницей Павлюченковой по полуфиналу турнира будет победительница матча Ига Свентек (Польша) — Вероника Кудерметова (Россия).

источник: «Советский спорт»
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