Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Токио, обыграв Александрову

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Токио.

Отметим, что 39-летняя спортсменка переиграла свою соотечественницу Екатерину Александрову со счётом 6:2, 7:5.

Анастасия десять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов.Екатерина совершила пять эйсов и семь двойных ошибок. Александроа реализовала один из пяти брейк-пойнтов.

Соперницей Павлюченковой по полуфиналу турнира будет победительница матча Ига Свентек (Польша) — Вероника Кудерметова (Россия).