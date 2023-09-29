Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Токио, обыграв Александрову

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Токио.
Отметим, что 39-летняя спортсменка переиграла свою соотечественницу Екатерину Александрову со счётом 6:2, 7:5.
Анастасия десять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов.Екатерина совершила пять эйсов и семь двойных ошибок. Александроа реализовала один из пяти брейк-пойнтов.
Соперницей Павлюченковой по полуфиналу турнира будет победительница матча Ига Свентек (Польша) — Вероника Кудерметова (Россия).
источник: «Советский спорт»