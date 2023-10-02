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Алькарас прокомментировал победу над Руудом

Карлос вышел в полуфинал турнира в Пекине.
02 октября 2023 23:54
автор: Александр Кожевников

Испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу над норвежцем Каспером Руудом (6:4, 6:2) в четвертьфинале турнира в Пекине.

«Я доволен. Хорошо обыграть такого игрока как Каспер, да еще и двух сетах. Это говорит о том, что вы играли очень хорошо. Было тяжело — длительные розыгрыши в начале матча. Мне понравился уровень моего тенниса, то какие решения я принимал в первом сете. Такие матчи дают вам дополнительную мотивацию», - приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

В полуфинале Алькарас сыграет с Янником Синнером.

источник: ATP
Янник Синнер пробился в финал турнира в Пекине, где сыграет с Карлосом Алькарасом
На стадии 1/4 финала итальянец оказался сильнее болгарского теннисиста Григора Димитрова.
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