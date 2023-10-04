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Самсонова обыграла Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Встреча длилась 2 часа 55 минут.
Самсонова обыграла Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине
04 октября 2023 12:13
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Людмила Самсонова в двух сетах оказалась сильнее представительницы Украины Марии Костюк в третьем круге турнира в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 7:5 в пользу 22-й ракетки мира.

Людмила восемь раз подала навылет, допустила 12 двойных ошибки и реализовала шесть брейк-пойнта из 19. В активе Костюк — четыре эйса, восемь двойных ошибок и реализовано пять брейк-пойнтов из 13.

В четвертьфинале Самсонова сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.

источник: «Советский спорт»
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