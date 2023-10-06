Даниил Медведев: это мой лучший сезон в карьере, постараюсь завершить его на высокой ноте

Российский теннисист Даниил Медведев оценил своё выступление в сезоне-2023.

«Сезон получился отличный. Конечно, хотелось бы завоевать трофей на «Шлеме», но на Уимблдоне и US Open я уступил потрясающим соперникам.

Возможно, это мой лучший сезон в карьере. Я завоевал много титулов и выиграл много матчей. Я провёл его очень стабильно. Однако год ещё не кончился, постараюсь завершить его на высокой ноте», - цитирует Медведева пресс-служба ATP.

Добавим, что завтра Даниил встретится во втором круге «Местерса» в Шанхае с представителем Чили Кристьяном Гарином.