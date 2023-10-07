Тарпищев - о шансах Самсоновой в финале со Свёнтек: Людмиле по силам снести её

Людмила Самсонова может снести Иги Свёнтек в финале турнира в Пекине, если подойдёт к матчу свежее соперницы, заявил в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.



«Людмила сейчас находится в отличной форме, проводит один из лучших отрезков в своей карьере. Сейчас нужно сохранить эти кондиции, как можно дольше. Было бы просто отлично, если бы к Олимпиаде она подошла в такой же форме. Что касается финала турнира в Пекине, то если Самсонова пойдёт к матчу более свежей, то ей по силам снести Свёнтек», - заявил Тарпищев.



Самсонова в третий раз в сезоне вышла в финал крупного турнира. В феврале она проиграла швейцарке Белинде Бенчич в Абу-Даби (WTA-500), а в августе — американке Джессике Пегуле в Монреале (WTA-1000).