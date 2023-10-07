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Тарпищев - о шансах Самсоновой в финале со Свёнтек: Людмиле по силам снести её

Глава Федерации тенниса России отметил, что нашей теннисистке по силам войти в топ-5 лучших ракеток планеты до конца года.
07 октября 2023 16:33
автор: Никита Плохих

Людмила Самсонова может снести Иги Свёнтек в финале турнира в Пекине, если подойдёт к матчу свежее соперницы, заявил в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Людмила сейчас находится в отличной форме, проводит один из лучших отрезков в своей карьере. Сейчас нужно сохранить эти кондиции, как можно дольше. Было бы просто отлично, если бы к Олимпиаде она подошла в такой же форме. Что касается финала турнира в Пекине, то если Самсонова пойдёт к матчу более свежей, то ей по силам снести Свёнтек», - заявил Тарпищев.

Самсонова в третий раз в сезоне вышла в финал крупного турнира. В феврале она проиграла швейцарке Белинде Бенчич в Абу-Даби (WTA-500), а в августе — американке Джессике Пегуле в Монреале (WTA-1000).

источник: «Советский спорт»
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