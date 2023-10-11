Андрей Рублёв победил американца Пола и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем США Томми Полом в матче 1/8 финала турнира серии «Мастерса», который проходит в Шанхае (Китай).

Очная встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5 в пользу 25-летнего спортсмена.

Победитель четыре раза подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести.

На счету оппонента шесть эйсов и один реализованный брейк-пойнт.

Таким образом, Рублёв пробился в четвертьфинал турнира в Китае, где проведёт матч против французского теннисиста Уго Умбера. Игра пройдёт в пятницу, 13 октября, и начнётся в 07:30 по московскому времени.