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Андрей Рублёв победил американца Пола и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае

Россиянин одолел соперника за 1 час и 36 минут.
Андрей Рублёв победил американца Пола и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае
11 октября 2023 18:01
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем США Томми Полом в матче 1/8 финала турнира серии «Мастерса», который проходит в Шанхае (Китай).

Очная встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5 в пользу 25-летнего спортсмена.

Победитель четыре раза подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести.

На счету оппонента шесть эйсов и один реализованный брейк-пойнт.

Таким образом, Рублёв пробился в четвертьфинал турнира в Китае, где проведёт матч против французского теннисиста Уго Умбера. Игра пройдёт в пятницу, 13 октября, и начнётся в 07:30 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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