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Андрей Рублёв оценил свои шансы выиграть «Мастерс» в Шанхае

В среду, 11 октября, россиянин пробился в четвертьфинал соревнований.
11 октября 2023 20:09
автор: Глеб Шевяков

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своих перспективах стать победителем турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Сегодня, 11 октября, 25-летний спортсмен обыграл американца Томми Пола (7:5, 7:5), вышел в 1/4 финала соревнований и остался единственным представителем топ-10 рейтинга ATP в этом турнире.

«Чем выше шансы, тем хуже я выступаю. Моему следующему сопернику – Уго Умберу – я проиграл на прошлой неделе. Он очень хорошо играет на этой неделе, обыграл Стефаноса Циципаса. Еще Харри и Григор в моей сетке. Я много раз проигрывал Григору. С Харри никогда не играл, но в этом сезоне он выступает потрясающе. Только из-за подачи с ним сложно справляться. Так что рано говорить. Своей игрой ребята заслужили быть там, где они есть», — объяснил Рублёв в интервью на корте.

Рублёв в четвертьфинале турнира в Китае проведёт матч против французского теннисиста Уго Умбера. Игра пройдёт в пятницу, 13 октября, и начнётся в 07:30 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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