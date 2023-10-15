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Эрика Андреева проиграла Голубич в финале челленджера в Руане

Призовой фонд соревнований составил 115 миллионов долларов.
15 октября 2023 17:55
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Эрика Андреева не смогла стать победительницей турнира ATP серии «челленджер», который проходит в Руане (Франция).

В финале 19-летняя спортсменка потерпела поражение от представительницы Швейцарии Виктории Голубич со счётом 4:6, 1:6. Общая продолжительность встречи составила 1 час и 20 минут.

Россиянка два раза подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

На счету победительницы один эйс и шесть реализованных брейк-пойнтов из 12.

Таким образом, Голубич завоевала свой второй титул в карьере.

источник: «Советский спорт»
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