Эрика Андреева проиграла Голубич в финале челленджера в Руане

Российская теннисистка Эрика Андреева не смогла стать победительницей турнира ATP серии «челленджер», который проходит в Руане (Франция).

В финале 19-летняя спортсменка потерпела поражение от представительницы Швейцарии Виктории Голубич со счётом 4:6, 1:6. Общая продолжительность встречи составила 1 час и 20 минут.

Россиянка два раза подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

На счету победительницы один эйс и шесть реализованных брейк-пойнтов из 12.

Таким образом, Голубич завоевала свой второй титул в карьере.