Янчук считает, что Андрей Рублёв пока не вышел на уровень ведущих теннисистов

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук заявил, что российский теннисист Андрей Рублёв в настоящее время уступает по уровню игры ведущим мировым теннисистам.

Сегодня, 15 октября, 25-летний спортсмен потерпел поражение от представителя Польши Хуберта Хуркача со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (8:10) в финальном матче турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Не скажу, что полуфинал с Димитровым действительно измотал Андрея, что он не смог полностью восстановиться к главному матчу турнира. В какой‑то мере это действительно возможно, но основная причина его поражения кроется не в этом. Рублев очень хотел выиграть трофей, однако психологическое давление этой встречи его подкосило. Полагаю, что Андрей просто «перегорел». Он позволял себе допускать больше ошибок, чем обычно. Рублев пока не дорос до уровня ведущих теннисистов», – приводит слова Янчука RT.

За свою карьеру в профессиональном теннисе Рублёв одержал 14 побед на турнирах категории ATP.