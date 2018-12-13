Медведев проиграл Симону в финале выставочного турнира во Франции - Советский спорт
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  • 03окончен
    • Теннис13 декабря 2018 08:26Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Медведев проиграл Симону в финале выставочного турнира во Франции

    Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 4:6, а ее продолжительность составила 1 час 47 минут.

    Россиянин Даниил Медведев уступил французу Жилю Симону в финале выставочного турнира Open de Caen.

    За все время игры уроженец Москвы 5 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. У француза 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

    Добавим, что среди женщин лучшей оказалась украинская теннисистка Элина Свитолина, которая в финале обыграла Александру Саснович из Белоруссии со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

    #медведев даниил#симон жиль
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