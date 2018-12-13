Медведев проиграл Симону в финале выставочного турнира во Франции

Теннис 13 декабря 2018 08:26 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 4:6, а ее продолжительность составила 1 час 47 минут.

Россиянин Даниил Медведев уступил французу Жилю Симону в финале выставочного турнира Open de Caen.

За все время игры уроженец Москвы 5 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. У француза 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

Добавим, что среди женщин лучшей оказалась украинская теннисистка Элина Свитолина, которая в финале обыграла Александру Саснович из Белоруссии со счётом 3:6, 6:3, 6:4.