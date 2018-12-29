Шарапова сыграет с Бачински в первом круге турнира в Шэньчжэне - Советский спорт
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Теннис29 декабря 2018 13:55Источник: WTAАвтор: Липкин Антон

Шарапова сыграет с Бачински в первом круге турнира в Шэньчжэне

Российские теннисистки узнали своих первых соперниц в нынешнем сезоне.

Стал известен первый соперник российской теннисистки Марии Шараповой на турнире в Шэнчьжэне.

В первом круге 29-я ракетка мира сыграет с Тимеей Бачински из Швейцарии, которая занимает 80-е место в мировом рейтинге.

Счет личных встреч между теннисистками – 3:1 в пользу Шараповой. При этом они не встречались почти четыре года, когда в мае 2015 года Шарапова победила Бачински в 1/32 финала турнира в Мадриде (6:2, 6:3).

Другие российские теннисистки сыграют в первом круге со следующими соперницами: Анастасия Павлюченкова – с Аной Богдан из Румынии, Евгения Родина – с Зариной Дияс из Казахстана, Вера Звонарева – с Люксикой Кумхум из Таиланда, а Екатерина Александрова – с Далилой Якупович из Словении.

Турнир стартует 30 декабря.

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