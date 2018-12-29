Хачанов обыграл Тима и занял третье место на выставочном турнире в Абу-Даби - Советский спорт
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Теннис29 декабря 2018 17:48Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Хачанов обыграл Тима и занял третье место на выставочном турнире в Абу-Даби

Российский теннисист Карен Хачанов занял третье место на выставочном турнире в Абу-Даби, призовой фонд которого составил 250 000 долларов США.

В матче за третье место Хачанов встречался с Домиником Тимом и добился победы на тай-брейке. Первый сет остался за россиянином (6:3), а второй выиграл австриец (6:4). На решающем тай-брейке, который игрался вместо полноценной партии, удача была на стороне Хачанова (10:3).

В финале турнира встретятся Новак Джокович и Кевин Андерсон.

Напомним, 28 декабря Хачанов в двух сетах уступил Джоковичу в полуфинале.

#хачанов карен#тим доминик
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