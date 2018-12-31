Касаткина на старте турнира в Брисбене проиграла 283-й ракетке мира

Теннис 31 декабря 2018 07:56 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В австралийском Брисбене состоялся матч первого круг теннисного турнира среди женщин.

Россиянка Дарья Касаткина в первом круге турнира проиграла австралийке Кимберли Бирелл со счетом 7:5, 4:6, 6:7 (3:7). Теннисистки провели на корте 3 часа 6 минут.

Касаткина совершила восемь эйсов, 10 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Ее соперница подала два раза навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала пять брейков.

283-й ракетка мира из Австралии за выход в четвертьфинал турнира в Брисбене поспорит с украинкой Лесей Цуренко, которая ранее разгромила румынку Михаэлу Бузэрнеску (6:0, 6:2).