Касаткина на старте турнира в Брисбене проиграла 283-й ракетке мира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Теннис31 декабря 2018 07:56Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Касаткина на старте турнира в Брисбене проиграла 283-й ракетке мира

В австралийском Брисбене состоялся матч первого круг теннисного турнира среди женщин.

Россиянка Дарья Касаткина в первом круге турнира проиграла австралийке Кимберли Бирелл со счетом 7:5, 4:6, 6:7 (3:7). Теннисистки провели на корте 3 часа 6 минут.

Касаткина совершила восемь эйсов, 10 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Ее соперница подала два раза навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала пять брейков.

283-й ракетка мира из Австралии за выход в четвертьфинал турнира в Брисбене поспорит с украинкой Лесей Цуренко, которая ранее разгромила румынку Михаэлу Бузэрнеску (6:0, 6:2).

#касаткина дарья#турнир wta в брисбене#wta
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта