Дель Потро не сыграет на Australian Open

Теннис 02 января 2019 06:36 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Пятая ракетка мира аргентинец Хуан Мартин дель Потро, в октябре в Шанхае повредивший коленную чашечку, снялся с Открытого чемпионата Австралии-2019.

«Желаю всем отличного 2019 года. Мое восстановление идет хорошо, и я скажу, когда вернусь, чуть позже. К сожалению, это произойдет не на Australian Open. Буду скучать по турниру, но я доволен своим прогрессом», – написал Дель Потро в своем твиттере.

Турнир стартует в Мельбурне через две недели.

Дель Потро за карьеру выиграл 22 титула на соревнованиях ATP.