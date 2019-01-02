Дель Потро не сыграет на Australian Open

Пятая ракетка мира аргентинец Хуан Мартин дель Потро, в октябре в Шанхае повредивший коленную чашечку, снялся с Открытого чемпионата Австралии-2019.
«Желаю всем отличного 2019 года. Мое восстановление идет хорошо, и я скажу, когда вернусь, чуть позже. К сожалению, это произойдет не на Australian Open. Буду скучать по турниру, но я доволен своим прогрессом», – написал Дель Потро в своем твиттере.
Турнир стартует в Мельбурне через две недели.
Дель Потро за карьеру выиграл 22 титула на соревнованиях ATP.