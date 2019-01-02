Саснович обыграла Свитолину во втором круге турнира в Брисбене

Белорусская теннисистка Александра Саснович во втором круге турнира в австралийском Брисбене обыграла украинку Элину Свитолину – 6:4, 0:6, 6:3.
Встреча продолжалась один час 48 минут, за это время представительница Белоруссии (30-я ракетка мира) трижды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 13.
А у четвертой ракетки мира 11 эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейка из 13.
Таким образом, Саснович вышла четвертьфинал турнира, где ей будет противостоять хорватка Донна Векич.