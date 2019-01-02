Надаль снялся с турнира в Брисбене

Теннис 02 января 2019 18:26 Источник: Associated Press Автор: Липкин Антон

Испанец будет готовиться к Australian Open.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль снялся с турнира ATP Brisbane International, сообщает AP. 32-летний испанец принял решение сосредоточиться на подготовке к первому в сезоне турниру серии «Большого шлема» Australian Open.

Надаль, не выступавший с сентября прошлого года, признался, что испытывает напряжение в мышцах левого бедра. И после проведенного обследования врачи посоветовали ему не выступать на этой неделе, чтобы избежать риска получения более серьезной травмы.

«Я надеюсь победить на Australian Open, – сказал Надаль. – Если быть честным, я чувствую, что играю на хорошем уровне, и у меня очень высокая мотивация соревноваться и играть.

Раньше мне были нужны матчи и время, чтобы набрать форму, но сейчас все по-другому. Я доказал себе, что могу играть хорошо и после перерыва. Я собираюсь тренироваться на максимуме, играть и работать над тактикой, чтобы на 100 процентов подготовиться к Мельбурну. Для меня это большая цель, и я буду бороться за нее».

Напомним, Australian Open пройдет в Мельбурне с 14 по 27 января.