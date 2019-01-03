Осака стала первой полуфиналисткой турнира в Брисбене

Теннис 03 января 2019 11:20 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Японская теннисистка Наоми Осака (2) добыла волевую победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой (8) в четвертьфинале соревнований в Брисбене — 3:6, 6:0, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Осака отметилась 11 эйсами, 1 двойной ошибкой и стопроцентной реализацией брейк-пойнтов - 4 из 4. Ее соперница выполнила 4 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 5.

За выход в финал соревнований вторая ракетка турнира поспорит с победительницей пары Леся Цуренко (Украина) - Анетт Контавейт (Эстония).

Напомним, Осака - чемпионка US Open-2018.