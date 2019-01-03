Осака стала первой полуфиналисткой турнира в Брисбене - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Теннис03 января 2019 11:20Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Осака стала первой полуфиналисткой турнира в Брисбене

Японская теннисистка Наоми Осака (2) добыла волевую победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой (8) в четвертьфинале соревнований в Брисбене — 3:6, 6:0, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Осака отметилась 11 эйсами, 1 двойной ошибкой и стопроцентной реализацией брейк-пойнтов - 4 из 4. Ее соперница выполнила 4 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 5.

За выход в финал соревнований вторая ракетка турнира поспорит с победительницей пары Леся Цуренко (Украина) - Анетт Контавейт (Эстония).

Напомним, Осака - чемпионка US Open-2018.

#осака наоми#севастова анастасия#турнир wta в брисбене#wta
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта