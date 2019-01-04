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Теннис04 января 2019 10:39Автор: Липкин Антон

Медведев победил Раонича и вышел в полуфинал в Брисбене

Матч продолжался 129 минут.

16-я ракетка мира Даниил Медведев одержал победу над Милошем Раоничем из Канады в четвертьфинале турнира ATP Brisbane International в Брисбене.

За 2 часа 9 минут 22-летний российский теннисист выиграл у 18-го номера мирового рейтинга в трех сетах со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.

Медведев стал третьим полуфиналистом турнира после японца Кеи Нисикори и француза Жереми Шарди.

Следующий соперник Медведева определится в матче Жо-Вильфред Тсонга (Франция) – Алекс де Минаур (Австралия).

Брисбен (Австралия)
Турнир ATP Brisbane International
Призовой фонд 527 880 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
¼ финала

Даниил Медведев (Россия, 4) – Милош Раонич (Канада, 5) – 6:7 (2:7), 6:3, 6:4

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