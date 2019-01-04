Медведев победил Раонича и вышел в полуфинал в Брисбене

Теннис 04 января 2019 10:39 Автор: Липкин Антон

Матч продолжался 129 минут.

16-я ракетка мира Даниил Медведев одержал победу над Милошем Раоничем из Канады в четвертьфинале турнира ATP Brisbane International в Брисбене.

За 2 часа 9 минут 22-летний российский теннисист выиграл у 18-го номера мирового рейтинга в трех сетах со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.

Медведев стал третьим полуфиналистом турнира после японца Кеи Нисикори и француза Жереми Шарди.

Следующий соперник Медведева определится в матче Жо-Вильфред Тсонга (Франция) – Алекс де Минаур (Австралия).

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International

Призовой фонд 527 880 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

¼ финала

Даниил Медведев (Россия, 4) – Милош Раонич (Канада, 5) – 6:7 (2:7), 6:3, 6:4