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Теннис04 января 2019 12:48Источник: WTAАвтор: Спирин Дмитрий

Арина Соболенко: Надеюсь, Шарапова поправится как можно быстрее

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свой выход в полуфинал соревнований в Шэньчжэне.

В матче 1/4 финала она оказалась сильнее Марии Шараповой, которая отказалась от продолжения борьбы при счёте 6:1, 4:2 в пользу соперницы.

- Думаю, мы обе хорошо играли, но в итоге Мария получила травму. Надеюсь, она поправится как можно быстрее.

Что касается моих выступлений в целом, то у меня никогда не было никаких ожиданий. Я просто пытаюсь сосредоточиться на каждом мяче и бороться в каждом розыгрыше до самого конца.

В прошлом сезоне я была так близка к финалу в Шэньчжэне и очень расстроилась, когда не сумела в него попасть. Именно поэтому сейчас я хочу побороться за титул, - цитирует Соболенко официальный сайт WTA.

#wta#соболенко арина#шарапова мария
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