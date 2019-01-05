Цуренко не пустила Осаку в финал в Брисбене

Украинская теннисистка выиграла в двух сетах.
27-я ракетка мира Леся Цуренко стала первым финалистом турнира WTA Brisbane International в Брисбене, сообщает «Газета.Ru».
В полуфинале 29-летняя украинская теннисистка нанесла поражение второй сеяной Наоми Осаке из Японии, которая занимает пятое место в мировом рейтинге. За 65 минут Цуренко завершила матч в двух сетах со счетом 6:2, 6:4.
Ее соперница по финалу определится во втором полуфинале Донна Векич (Хорватия) – Каролина Плишкова (Чехия, 5).
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International
Призовой фонд 1 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
½ финала
Леся Цуренко (Украина) – Наоми Осака (Япония, 2) – 6:2, 6:4