Цуренко не пустила Осаку в финал в Брисбене - Советский спорт
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Теннис05 января 2019 10:42Автор: Липкин Антон

Цуренко не пустила Осаку в финал в Брисбене

Украинская теннисистка выиграла в двух сетах.

27-я ракетка мира Леся Цуренко стала первым финалистом турнира WTA Brisbane International в Брисбене, сообщает «Газета.Ru».

В полуфинале 29-летняя украинская теннисистка нанесла поражение второй сеяной Наоми Осаке из Японии, которая занимает пятое место в мировом рейтинге. За 65 минут Цуренко завершила матч в двух сетах со счетом 6:2, 6:4.

Ее соперница по финалу определится во втором полуфинале Донна Векич (Хорватия) – Каролина Плишкова (Чехия, 5).

Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International
Призовой фонд 1 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
½ финала

Леся Цуренко (Украина) – Наоми Осака (Япония, 2) – 6:2, 6:4

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