Плишкова вышла в финал в Брисбене и сыграет с Цуренко

Чешская теннисистка побеждала на турнире в 2017 году.
Восьмая ракетка мира Каролина Плишкова вышла в финал турнира WTA Brisbane International в Брисбене.
В полуфинале 26-летняя чешская теннисистка нанесла поражение Донне Векич из Хорватии, которая занимает 34-е место в мировом рейтинге. За 1 час 20 минут Плишкова завершила матч в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.
Ее соперницей по финалу станет Леся Цуренко из Украины, в первом полуфинале обыгравшая Наоми Осаку из Японии (6:2, 6:4).
Отметим, что Плишкова побеждала на турнире в Брисбене в 2017 году, а в прошлом сезоне дошла до полуфинала.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International
Призовой фонд 1 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
½ финала
Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Донна Векич (Хорватия) – 6:3, 6:4