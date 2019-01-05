Плишкова вышла в финал в Брисбене и сыграет с Цуренко

Теннис 05 января 2019 13:44 Автор: Липкин Антон

Чешская теннисистка побеждала на турнире в 2017 году.

Восьмая ракетка мира Каролина Плишкова вышла в финал турнира WTA Brisbane International в Брисбене.

В полуфинале 26-летняя чешская теннисистка нанесла поражение Донне Векич из Хорватии, которая занимает 34-е место в мировом рейтинге. За 1 час 20 минут Плишкова завершила матч в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

Ее соперницей по финалу станет Леся Цуренко из Украины, в первом полуфинале обыгравшая Наоми Осаку из Японии (6:2, 6:4).

Отметим, что Плишкова побеждала на турнире в Брисбене в 2017 году, а в прошлом сезоне дошла до полуфинала.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International

Призовой фонд 1 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

½ финала

Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Донна Векич (Хорватия) – 6:3, 6:4