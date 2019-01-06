Кей Нисикори: Был рад отомстить Медведеву и взять реванш - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Теннис06 января 2019 18:29Автор: Сметанникова Дарья

Кей Нисикори: Был рад отомстить Медведеву и взять реванш

Японский теннисист Кей Нисикори выиграл турнир в Брисбене, обыграв в финале россиянина Даниила Медведева (6:4, 3:6, 6:2).

«Я очень счастлив, что наконец выиграл этот турнир. Я уже участвовал в нем семь-восемь раз. Даниил провел отличный матч. Я проиграл ему в финале турнира в Японии, поэтому было приятно сегодня отомстить ему и взять реванш! Надеюсь, что он проведет отличный сезон.

В прошлом году я был травмирован. Рад, что сейчас со мной все в порядке и я могу играть», — приводит слова Нисикори The Canberra Times.

#нисикори кеи#медведев даниил#турнир atp в брисбене#atp
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта