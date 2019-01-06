Кей Нисикори: Был рад отомстить Медведеву и взять реванш

Теннис 06 января 2019 18:29 Автор: Сметанникова Дарья

Японский теннисист Кей Нисикори выиграл турнир в Брисбене, обыграв в финале россиянина Даниила Медведева (6:4, 3:6, 6:2).

«Я очень счастлив, что наконец выиграл этот турнир. Я уже участвовал в нем семь-восемь раз. Даниил провел отличный матч. Я проиграл ему в финале турнира в Японии, поэтому было приятно сегодня отомстить ему и взять реванш! Надеюсь, что он проведет отличный сезон.

В прошлом году я был травмирован. Рад, что сейчас со мной все в порядке и я могу играть», — приводит слова Нисикори The Canberra Times.