Медведев снялся с турнира в Сиднее

«Я очень расстроен, что не смогу защитить свой титул, но у меня была хорошая неделя в Брисбене, и мне нужно несколько дней, чтобы восстановиться и подготовиться к Открытому чемпионату Австралии», - приводятся слова Медведева в микроблоге турнира в Twitter.

Напомним, что Медведев в воскресенье в финале турнира в Брисбене проиграл японцу Кэю Нисикори.

Medvedev: “I am very disappointed not to defend my #SydneyTennis title but I had a big week in Brisbane and I need to take a couple of days to recover and prepare for the #AusOpen."