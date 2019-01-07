Касаткина и Павлюченкова вошли в состав сборной России на Кубок Федерации-2019

Теннис 07 января 2019 21:13 Источник: Федерация тенниса России (ФТР)

Федерации тенниса России объявила состав женской сборной России на первый раунд Кубка Федераций-2019.

ФТР направила в ITF заявку с составом сборной России, в которую включены: Дарья Касаткина (10-я ракетка мира), Анастасия Павлюченкова (42), Анастасия Потапова (90), Маргарита Гаспарян (91) и Наталья Вихлянцева (135). Капитан сборной – Игорь Андреев.

Напомним, российская сборная начнет сезон в Группе I зоны Европа/Африка. В группе кроме россиянок сыграют и команды Украины, Польши, Эстонии, Болгарии, Дании и Швеции. Турнир пройдет с 6 по 9 февраля в польском городе Зелена Гура.