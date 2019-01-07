Касаткина и Павлюченкова вошли в состав сборной России на Кубок Федерации-2019 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Теннис07 января 2019 21:13Источник: Федерация тенниса России (ФТР)

Касаткина и Павлюченкова вошли в состав сборной России на Кубок Федерации-2019

Федерации тенниса России объявила состав женской сборной России на первый раунд Кубка Федераций-2019.

ФТР направила в ITF заявку с составом сборной России, в которую включены: Дарья Касаткина (10-я ракетка мира), Анастасия Павлюченкова (42), Анастасия Потапова (90), Маргарита Гаспарян (91) и Наталья Вихлянцева (135). Капитан сборной – Игорь Андреев.

Напомним, российская сборная начнет сезон в Группе I зоны Европа/Африка. В группе кроме россиянок сыграют и команды Украины, Польши, Эстонии, Болгарии, Дании и Швеции. Турнир пройдет с 6 по 9 февраля в польском городе Зелена Гура.

#Кубок Федерации#касаткина дарья#павлюченкова анастасия#потапова анастасия#гаспарян маргарита#вихлянцева наталья#андреев игорь
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта