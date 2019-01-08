Кудерметова и Жук прошли первый раунд квалификации Australian Open

Теннис 08 января 2019 10:37 Автор: Липкин Антон

Ивахненко выбыла.

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Софья Жук вышли во второй круг квалификации первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

Посеянная под седьмым номером 21-летняя Кудерметова за 1 час 37 минут обыграла Жасмин Паолини из Италии (4:6, 6:1, 6:3).

А 12-я сеяная 19-летняя Жук была сильнее Яны Фетт из Хорватии (5:7, 6:2, 6:4). Матч продолжался 2 часа 8 минут.

В то же время завершила выступление 201-я ракетка мира Валентина Ивахненко, которая проиграла Алене Болшовой-Задойнов из Испании (6:7 (5:7), 6:4, 5:7).

Отметим, что всего в квалификации Australian Open выступят 11 представительниц России.

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема» Australian Open

Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Квалификация

1-й круг

Вероника Кудерметова (Россия, 7) – Жасмин Паолини (Италия) – 4:6, 6:1, 6:3

Софья Жук (Россия, 12) – Яна Фетт (Хорватия) – 5:7, 6:2, 6:4

Анна Большова-Задойнов (Испания) – Валентина Ивахненко (Россия) – 7:6 (7:5), 4:6, 7:5