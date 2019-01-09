Хромачева и Вихлянцева вышли во второй круг квалификации Australian Open

Теннис 09 января 2019 10:55 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российские теннисистки вышли во второй круг квалификации Открытого чемпионата Австралии.

Ирина Хромачева на старте квалификации обыграла австрийку Барбару Хаас со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 25 минут.

За выход в финальный раунд квалификации Хромачева сыграет с австралийской Оливией Роговской.

Другая россиянка Наталья Вихлянцева пробилась во второй круг благодаря победе над китаянкой Инин Дуань со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

Матчи с участием других россиянок завершились следующим образом:

Виталия Дьяченко (Россия) - Деяна Раданович - 6:4, 6:7 (4:7), 6:2,

Людмила Самсонова (Россия) - Габриэлла Да Силва Фик (Австралия) - 6:4, 4:6, 6:3,

Вера Звонарева (Россия) - Астра Шарма (Австралия) - 6:3, 6:2,

Анна Калинская (Россия) - Кирин Лемуан (Нидерланды) - 6:1, 7:6 (16:14),

Варвара Флинк (Россия) - Анастасия Гримальска (Италия) - 6:3, 6:1.

Ольга Дорошина (Россия) - Мисаки Дои (Япония) - 3:6, 3:6.