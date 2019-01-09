Александр Медведев: Провести теннисный матч в присутствии 70 тысяч зрителей на футбольном стадионе - хорошая идея

Теннис 09 января 2019 16:09 Источник: «РИА Новости» Автор: Спирин Дмитрий

Генеральный директор турнира WTA в Санкт-Петербурге, заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что на футбольном стадионе «Зенита» планируется провести показательный теннисный матч.

«Делегация Жерара Пике, который любит теннис так же, как и я, приезжала, смотрела арены на Крестовском острове. Когда они увидели, предложили здесь провести в ноябре восьмерку мужскую. Но в ноябре идет футбольный сезон, а в декабре играть восьмерку поздно.

К сожалению, такое событие по времени не удается провести. Но ведь был намечен матч между Надалем и Джоковичем на футбольном стадионе (в Мадриде, не состоялся).

Провести показательный теннисный матч в присутствии 70 тысяч зрителей - это хорошая идея. Мы над этим думаем и обязательно проведем его», - приводит слова Медведева агентство "РИА-Новости".