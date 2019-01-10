Вихлянцева и Кудерметова вышли в финальный раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии

Теннис 10 января 2019 10:01 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Матчи основной сетки стартуют 14 января.

Россиянка Наталья Вихлянцева вышла в финальный раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии.

Сегодня, 10 января, уроженка Волгограда нанесла поражение Бибиан Схофс из Голландии. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3, а ее продолжительность составила 53 минуты.

За это время Вихлянцева дважды подала навылет, выиграла 14 очков и совершила 25 невынужденных ошибок. В активе ее соперницы 1 эйс, 5 виннеров и 24 неточности.

Таким образом, за выход в основную сетку первого турнира «Большого шлема» 2019 года Вихлянцева поспорит с Данкой Ковинич из Черногории.

Ранее в финальный раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии вышла другая россиянка – Вероника Кудерметова, которая обыграла представительницу Германии Анну Заю (6:4, 6:2).