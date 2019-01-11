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Теннис11 января 2019 07:18Источник: ESPNАвтор: Спирин Дмитрий

Энди Маррэй планирует завершить карьеру

Британский теннисист Энди Маррэй объявил, что планирует завершить карьеру в стартовавшем сезоне-2019.

Экс первая ракетка мира и трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», а также двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Великобритании надеется, что сможет доиграть до Уимблдона и уйти после домашнего «Шлема». Причиной ухода Маррэя из тенниса является сильная боль в правом бедре, на котором ему уже делали операцию.

- Я говорил со своей командой и сказал им, что не могу продолжать, что мне нужно где-то остановиться, потому что я понятия не имею, когда прекратится эта боль. Я надеюсь, что смогу дотерпеть до Уимблдона, потому что завершить карьеру хотел бы именно там - но не уверен, что мне это удастся, - цитирует Маррэя ESPN.

Энди Маррэй выиграл 45 титулов на турнирах ATP.

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