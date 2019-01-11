Кудерметова и Вихлянцева вышли в основную сетку Australian Open

Теннис 11 января 2019 07:26 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

На Australian Open-2019 продолжается квалификационный турнир.

Российские теннисистки Вероника Кудерметова (7) и Наталья Вихлянцева (24) выиграли свои матчи третьего отборочного раунда и пробились в основную сетку турнира.

Кудерметова в третьем раунде квалификации добыла победу над представительницей Чехии Терезой Мартинцовой - 6:2, 5:7, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. На счету россиянки 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 23.

Вихлянцева за место в основном раунде играла с представительницей Черногории Данкой Ковинич и победила в двух сетах - 7:5, 6:3. Встреча длилась 1 час 38 минут. Россиянка подала навылет 4 раза, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.