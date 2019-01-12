Кенин завоевала титул в Хобарте

Теннис 12 января 2019 13:50 Автор: Липкин Антон

20-летняя американка выиграла свой первый турнир WTA.

56-я ракетка мира София Кенин выиграла турнир WTA Hobart International в Хобарте.

В финале 20-летняя американская теннисистка в двух сетах нанесла поражение Анне Каролине Шмидловой из Словакии, которая занимает 77-е место в мировом рейтинге. Матч завершился со счетом 6:3, 6:0.

Для Кенин этот титул стал первым в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.

Отметим, что на прошлой неделе вместе с Эжени Бушар из Канады Кенин победила в парном разряде на турнире в Окленде.

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 250 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

София Кенин (США) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 6:3, 6:0