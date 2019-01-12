Кенин завоевала титул в Хобарте

20-летняя американка выиграла свой первый турнир WTA.
56-я ракетка мира София Кенин выиграла турнир WTA Hobart International в Хобарте.
В финале 20-летняя американская теннисистка в двух сетах нанесла поражение Анне Каролине Шмидловой из Словакии, которая занимает 77-е место в мировом рейтинге. Матч завершился со счетом 6:3, 6:0.
Для Кенин этот титул стал первым в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.
Отметим, что на прошлой неделе вместе с Эжени Бушар из Канады Кенин победила в парном разряде на турнире в Окленде.
Хобарт (Австралия)
Турнир WTA Hobart International
Призовой фонд 250 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
София Кенин (США) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 6:3, 6:0