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Теннис12 января 2019 13:50Автор: Липкин Антон

Кенин завоевала титул в Хобарте

20-летняя американка выиграла свой первый турнир WTA.

56-я ракетка мира София Кенин выиграла турнир WTA Hobart International в Хобарте.

В финале 20-летняя американская теннисистка в двух сетах нанесла поражение Анне Каролине Шмидловой из Словакии, которая занимает 77-е место в мировом рейтинге. Матч завершился со счетом 6:3, 6:0.

Для Кенин этот титул стал первым в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.

Отметим, что на прошлой неделе вместе с Эжени Бушар из Канады Кенин победила в парном разряде на турнире в Окленде.

Хобарт (Австралия)
Турнир WTA Hobart International
Призовой фонд 250 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал

София Кенин (США) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 6:3, 6:0

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