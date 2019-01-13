Андрей Чесноков: Хачанов может разрывать Надаля

Теннис 13 января 2019 14:55 Источник: Телеканал «360°» Автор: Спирин Дмитрий

Российский тренер Андрей Чесноков оценил перспективы Карена Хачанова на Открытом чемпионате Австралии.

"Конец прошлого сезона был феноменальным для Карена. Он это начал делать с американской серии и до победы в Париже - потрясающий результат. Начало этого сезона - другая история. Он проиграл в первом же круге первого турнира. Важно для игрока не только очки, но и уверенность. Уверенность приходит с победами. У него есть абсолютно все - удар справа, удар слева, игра на задней линии. Он может победить абсолютно всех и даже разрывать Надаля за счет быстрых ног в том числе", - цитирует Чеснокова телеканал "360".

В первом круге Australian Open Карен Хачанов, посеянный под 10-м номером, проведет матч против немца Петера Гоевчика.