Шарапова разгромила Дарт на старте Australian Open - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Теннис14 января 2019 07:01Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Шарапова разгромила Дарт на старте Australian Open

Встреча прошла в Мельбурне.

Россиянка Мария Шарапова одержала победу над Хэрриет Дарт из Великобритании в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:0, а ее продолжительность составила 63 минуты.

В активе россиянки ни одного эйса, 20 виннеров, 7 двойных и 16 невынужденных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Ее соперница также ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные и 21 невынужденную ошибку, чисто выиграла 6 мячей и упустила 1 брейк-пойнт.

Следующий матч Шарапова проведет против Ребеки Петтерсон из Швеции, которая в первом круге обыграла румынку Сорану Кырстю – 6:4, 6:1.Australian Open

Мельбурн. Australian Open-2019
Женщины
Первый круг

Мария Шарапова (Россия) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 6:0, 6:0

#australian open#шарапова мария#wta
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта