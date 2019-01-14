Шарапова разгромила Дарт на старте Australian Open

Теннис 14 января 2019 07:01 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла в Мельбурне.

Россиянка Мария Шарапова одержала победу над Хэрриет Дарт из Великобритании в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:0, а ее продолжительность составила 63 минуты.

В активе россиянки ни одного эйса, 20 виннеров, 7 двойных и 16 невынужденных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Ее соперница также ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные и 21 невынужденную ошибку, чисто выиграла 6 мячей и упустила 1 брейк-пойнт.

Следующий матч Шарапова проведет против Ребеки Петтерсон из Швеции, которая в первом круге обыграла румынку Сорану Кырстю – 6:4, 6:1.Australian Open

Мельбурн. Australian Open-2019

Женщины

Первый круг

Мария Шарапова (Россия) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 6:0, 6:0