Родина покинула Australian Open после первого круга

Теннис 14 января 2019 08:29 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла в Мельбурне.

Россиянка Евгения Родина проиграла Маркете Вондроушовой из Чехии в 1-м круге Открытого чемпионата Австралии.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 2:6, а ее продолжительность составила 1 час 10 минут.

В активе 29-летней москвички 1 эйс, 10 виннеров, 2 двойные и 18 невынужденных ошибок, а также 1 реализованный брейк-пойнт. Вондроушова за это время подала навылет 3 раза, заработала 30 виннеров, совершила 4 двойные и 21 невынужденную ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

Ее следующей соперницей станет Петра Мартич из Хорватии, которая в первом круге разгромила британку Хитер Уотсон.

Мельбурн. Australian Open-2019

Женщины

Первый круг

Маркета Вондроушова (Чехия) – Евгения Родина (Россия) – 6:3, 6:2