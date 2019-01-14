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Теннис14 января 2019 15:18Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Маррэй проиграл в первом круге Australian Open

Экс-первая ракетка мира Энди Маррэй выбыл из борьбы за победу на Открытом чемпионате Австралии.

В пяти партиях Маррэй уступил представителю Испании Роберто Баутисте-Агуту - 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 2:6.

Продолжительность встречи составила 4 часа 13 минут. На счету победителя 7 эйсов и 5 брейк-пойнтов из 10. Маррей отметился 20 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализацией 1 брейк-пойнта из 5.

Следующим соперником испанского теннисиста станет представитель Австралии Джон Миллман.

Ранее Энди Маррэй заявил о том, что он завершит карьеру по ходу текущего сезона.

#маррэй энди#баутиста-агут роберто#australian open#atp
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