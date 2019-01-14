Андрей Чесноков: В этом году на Australian Open на парней надежд больше, чем на девушек - Советский спорт
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Теннис14 января 2019 22:20Источник: ТАСС

Андрей Чесноков: В этом году на Australian Open на парней надежд больше, чем на девушек

Заслуженный мастер спорта Андрей Чесноков заявил, что в этом году на теннисном турнире Australian Open на парней надежд больше, чем на девушек.

– Согласен, что в этом году на Открытом чемпионате Австралии на парней надежд больше, чем на девушек, три года назад я бы себе такого и представить не мог.

Учитывая, как сильно выступал Хачанов в концовке прошлого года, я рассчитываю, что он пройдет значительно дальше четвертого круга. Основные надежды связываю именно с ним, в последнее время у него было множество невероятных побед, в случае с ним возможно все, он может зайти очень далеко, он может обыграть любого.

Его конек – хорошая подача, он придает мячу особую траекторию, единственное опасение вызывает тот факт, что Карен никогда не доходил дальше четвертого раунда на турнирах Большого шлема, – приводит слова Чеснокова ТАСС.

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