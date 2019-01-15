Энди Маррэй: Антидопинговые правила настолько строгие, что с ними невозможно вести нормальную жизнь

Теннис 15 января 2019 02:04 Источник: Gotennis.ru

Британский теннисист, экс-первая ракетка мира, двукратный олимпийски чемпион Энди Маррэй раскритиковал антидопинговые правила.

– Эти новые антидопинговые правила настолько строгие, что с ними почти невозможно вести нормальную жизнь. Однажды ко мне домой пришли в 7 часов утра сразу после того, как я приехал домой из Австралии.

Я проснулся, не осознав, где я, ведь смена часовых поясов не могла пройти бесследно. Офицер настоял, чтобы я предъявил удостоверение личности и написал свой собственный адрес, хотя он уже стоял в моем доме.

Я должен сообщить ВАДА о том, где нахожусь, даже если отдыхаю. Как-то они пришли ко мне в отель в Майами, когда я был в отпуске. Я решительно выступаю против употребления допинга в спорте, но по отношению к теннисистам должны быть приняты более адекватные меры, – приводит слова Маррэя Gotennis.ru.

Напомним, после поражения от Роберто Баутиста-Агута в первом круге Australian Open, Маррэй заявил, что это, возможно, был его последний матч в карьере.