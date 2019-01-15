Потапова вышла во второй круг Аustralian Open, где сыграет с Киз

Теннис 15 января 2019 06:28 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Турнир проходит в Мельбурне.

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла француженку Полин Пармантье на старте Открытого чемпионата Австралии.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), а ее продолжительность составила 1 час 41 минуту.

Таким образом, Потаповы вышла в следующую стадию турнира, где сыграет с американкой Мэдисон Киз, которая ранее победила австралийку Дестани Айяву со счетом 6:2, 6:2.

Мельбурн. Australian Open-2019

Женщины

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) – Полин Пармантье (Франция) – 6:4, 7:6 (7:5)