Серена Уильямс одержала уверенную победу на старте Аustralian Open

Теннис 15 января 2019 07:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Турнир проходит в Мельбурне.

Американская теннисистка Серена Уильямс уверенно стартовала на Открытом чемпионате Австралии. Сегодня, 15 января, спортсменка из США обыграла Татьяну Марию из Германии.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:2, а ее продолжительность составила 50 минут.

В активе Уильямс 2 эйса, 5 реализованных брейк-пойнтов из 8 и ни одной двойной ошибки. У ее соперницы – 3 подачи навылет и 7 двойных ошибок.

Во втором круге турнира американка встретится с победительницей пары Эжени Бушар (Канада) – Пэн Шуай (Китай).