Медведев начал выступление на Аustralian Open с разгромной победы

Турнир проходит в Мельбурне.
Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
Сегодня, 15 января, 22-летний уроженец Москвы обыграл представителя ЮАР Ллойда Харриса – 6:1, 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут.
Следующий матч россиянин проведет против американца Райана Харрисона, который на старте соревнований победил чеха Иржи Веселы.
Мельбурн. Australian Open-2019
Мужчины
Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 15) – Ллойд Харрис (ЮАР) – 6:1, 6:2, 6:1