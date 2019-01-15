Медведев начал выступление на Аustralian Open с разгромной победы

Теннис 15 января 2019 07:23 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Турнир проходит в Мельбурне.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

Сегодня, 15 января, 22-летний уроженец Москвы обыграл представителя ЮАР Ллойда Харриса – 6:1, 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут.

Следующий матч россиянин проведет против американца Райана Харрисона, который на старте соревнований победил чеха Иржи Веселы.

Мельбурн. Australian Open-2019

Мужчины

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 15) – Ллойд Харрис (ЮАР) – 6:1, 6:2, 6:1