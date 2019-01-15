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Теннис15 января 2019 07:23Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Медведев начал выступление на Аustralian Open с разгромной победы

Турнир проходит в Мельбурне.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

Сегодня, 15 января, 22-летний уроженец Москвы обыграл представителя ЮАР Ллойда Харриса – 6:1, 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут.

Следующий матч россиянин проведет против американца Райана Харрисона, который на старте соревнований победил чеха Иржи Веселы.

Мельбурн. Australian Open-2019
Мужчины
Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 15) – Ллойд Харрис (ЮАР) – 6:1, 6:2, 6:1

#медведев даниил#atp#australian open
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