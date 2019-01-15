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Теннис15 января 2019 11:20Автор: Липкин Антон

Касаткина проиграла Бачински в первом круге Australian Open

Первая ракетка России начала сезон с трех поражений.

Десятая ракетка мира Дарья Касаткина завершила выступление на первом в году турнире серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

В 1/64 финала 21-летняя российская теннисистка в двух сетах проиграла Тимее Бачински из Швейцарии, которая занимает 145-е место в мировом рейтинге. Матч завершился за 55 минут со счетом 3:6, 0:6.

Таким образом, Касаткина начала сезон с трех поражений подряд. До этого она уступила Кимберли Биррелл в Брисбене и Александре Саснович в Сиднее.

Напомним, в прошлом сезоне Касаткина дошла на Australian Open до второго круга.

Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема» Australian Open
Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг

Тимеа Бачински (Швейцария) – Дарья Касаткина (Россия, 10) – 6:3, 6:0

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