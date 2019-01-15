Вихлянцева победила Лепченко и вышла во второй круг Australian Open

Теннис 15 января 2019 11:30 Автор: Липкин Антон

Российская теннисистка одержала свою вторую победу в основной сетке турниров «Большого шлема».

134-я ракетка мира Наталья Вихлянцева выиграла у Варвары Лепченко из США в матче первого круга турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

За 2 часа 10 минут 21-летняя российская теннисистка завершила матч в трех сетах со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 6:4.

Для Вихлянцевой эта победа стала второй в карьере в основной сетке турниров «Большого шлема». Ранее она также на Australian Open выходила во второй круг в 2017 году.

Ее следующей соперницей станет 145-я ракетка мира Тимеа Бачински из Швейцарии, которая выбила из борьбы первую ракетку России – Дарью Касаткину (3:6, 0:6).

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема» Australian Open

Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг

Наталья Вихлянцева (Россия, Q) – Варвара Лепченко (США, Q) – 6:7 (2:7), 6:2, 6:4