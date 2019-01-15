Донской пробился во второй круг Australian Open после победы над Дьере

Теннис 15 января 2019 11:42 Автор: Липкин Антон

Матч продолжался почти три часа.

96-я ракетка мира Евгений Донской выиграл у Ласло Дьере из Сербии в первом круге турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

За 2 часа 57 минут 28-летний российский теннисист завершил матч в четырех сетах со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 7:6 (7:5).

Донской в четвертый раз в карьере вышел во второй круг Australian Open, где теперь сыграет с победителем пары Филип Краинович (Сербия) – Марко Чеккинато (Италия, 17).

Отметим, что лучшим результатом для Донского в Мельбурне стал выход в третий круг в 2013 году.

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема» Australian Open

Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

1-й круг

Евгений Донской (Россия) – Ласло Дьере (Сербия) – 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 7:6 (7:5)