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Теннис15 января 2019 11:53Автор: Липкин Антон

Блинкова проиграла Кристине Плишковой на Australian Open

Матч продолжался 2 часа 3 минуты.

90-я ракетка мира Анна Блинкова завершила выступление в одиночном разряде первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

В 1/64 финала 20-летняя российская теннисистка в трех сетах потерпела поражение от Кристины Плишковой из Чехии, которая занимает 101-е место в мировом рейтинге. За 2 часа 3 минуты Блинкова проиграла со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 2:6.

Отметим, что в основной сетке турниров «Большого шлема» Блинкова выиграла за карьеру два матча.

Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема» Australian Open
Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг

Кристина Плишкова (Чехия) – Анна Блинкова (Россия) – 7:6 (7:2), 2:6, 6:2

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