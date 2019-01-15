Кудерметова выбыла из борьбы на Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
В первом круге турнира Кудерметова проиграла американке Софие Кенин со счетом 3:6, 6:3, 5:7. Матч продолжался 2 часа 6 минут.
На счету россиянки 13 эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 10. У ее соперницы две подачи навылет, одна двойная ошибка и пять брейков из 12.
Во второго круге Australian Open Кенин сыграет с победительницей матча Симона Халеп (Румыния) – Кайя Канепи (Эстония).