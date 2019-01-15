Кудерметова выбыла из борьбы на Australian Open

Теннис 15 января 2019 13:08 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

В первом круге турнира Кудерметова проиграла американке Софие Кенин со счетом 3:6, 6:3, 5:7. Матч продолжался 2 часа 6 минут.

На счету россиянки 13 эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 10. У ее соперницы две подачи навылет, одна двойная ошибка и пять брейков из 12.

Во второго круге Australian Open Кенин сыграет с победительницей матча Симона Халеп (Румыния) – Кайя Канепи (Эстония).