Кудерметова выбыла из борьбы на Australian Open - Советский спорт
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Теннис15 января 2019 13:08Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Кудерметова выбыла из борьбы на Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

В первом круге турнира Кудерметова проиграла американке Софие Кенин со счетом 3:6, 6:3, 5:7. Матч продолжался 2 часа 6 минут.

На счету россиянки 13 эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 10. У ее соперницы две подачи навылет, одна двойная ошибка и пять брейков из 12.

Во второго круге Australian Open Кенин сыграет с победительницей матча Симона Халеп (Румыния) – Кайя Канепи (Эстония).

#кудерметова вероника#кенин софия#australian open#wta
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