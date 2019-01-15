Тим почти за четыре часа обыграл Пэра в первом круге Australian Open

Теннис 15 января 2019 18:19 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

В пяти сетах Тим в первом круге обыграл француза Бенуа Пэра со счетом 6:4, 6:3, 5:7, 1:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 3 часа 45 минут.

В активе восьмой ракетки мира восемь эйсов, 12 двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 16. У Пэра 23 подачи навылет, четыре двойные ошибки и пять брейков из 14.

Во втором круге Australian Open Тим сыграет против австралийского теннисиста русского происхождения Алексея Попырина.