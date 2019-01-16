Павлюченкова обыграла Бертенс и вышла в третий круг Australian Open

Турнир проходит в Мельбурне.
Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, победив представительницу Голландии Кики Бертенс.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:3, а ее продолжительность составила 1 час и 48 минут.
На счету россиянки 2 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. У её соперницы 7 эйсов, 4 двойных ошибки и 3 брейка из 4.
В третьем круге Павлюченкова сыграет с белорусской теннисисткой Александрой Саснович, которая ранее обыграла Анетт Контавейт из Эстонии.